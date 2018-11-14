Политолог Дмитрий Травин о том, станет ли разрыв Москвы к Константинополем прологом к русской Реформации

Статья опубликована в № 4695 от 14.11.2018 под заголовком: Может ли церковь изменить мир

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Евгений Разумный / Ведомости

Одни говорят в связи с недавними событиями в РПЦ, что мы еще быстрее двинулись к изоляции от развитого мира. Другие (например, дьякон Андрей Кураев) – что разрыв с Константинополем, как некогда разрыв протестантов с Римом, означает нашу российскую реформацию. На самом деле важен не разрыв, а то, что за ним стоит. Важно, какие идеи вкладывают конфликтующие стороны в свою политику.

Примерно с эпохи позднего Средневековья в католической Европе наметилось две линии развития, одну из которых можно условно назвать клерикальной, а другую – бюргерской. Специально хочу подчеркнуть, что это именно две линии развития, а вовсе не борьба прогресса с «опиумом для народа». Католическая церковь какое-то время являлась важнейшим организатором жизни социума.

Клирики были не просто наиболее образованными людьми, а, по сути, единственно образованными. И это приводило к тому, что на деле их функции оказывались гораздо шире, чем управление церковью. Епископы управляли многими городами, монахи разрабатывали философско-правовые теории, инквизиторы определяли нормы, по которым следует жить христианскому миру.