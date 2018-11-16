Как заговорить рост цен на парковку

Если сначала предложить заоблачный тариф, а потом объявить его слегка завышенным, то итоговое повышение будет воспринято чуть ли не с облегчением

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Максим Стулов / Ведомости

Пять лет назад столичный департамент транспорта вовсю готовился ввести платный въезд в центр Москвы. Особенно тщательно этот вопрос прорабатывался с точки зрения информационной политики. Идея должна была быть преподнесена жителям Москвы как единственная возможность хоть как-то справиться с удушающими пробками. Подготовили множество медиапланов.

Для начала снять фильм на каком-нибудь НТВ про потерянные возможности из-за автомобильных заторов. Например, репортаж об одном дне работы «скорой помощи»; лучше, чтобы он был основан на несчастном случае. «Скорая» пытается проехать в пробке, машины не уступают дорогу. Что делать? Конечно, без платного въезда никак.