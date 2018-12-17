Что общего у дисфункциональной демократии и функционального авторитаризма

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Kamil Zihnioglu / AP

Движение «желтых жилетов», охватившее в течение последних полутора месяцев Францию, а затем затронувшее и соседнюю Бельгию, получило ощутимую порцию внимания российских СМИ. Основное содержание пропагандистской реакции на события можно суммировать стандартной фразой: «Мы что, хотим, чтобы было как во Франции?» Подразумевается, что не хотим. С точки зрения пропаганды, мы вообще не хотим, чтобы в России было как-то иначе, чем есть на самом деле. Россиянин должен хотеть, чтобы было как в России. Где повышение цен на топливо – источник французских проблем – тоже произошло, но никаких проявлений протеста не вызвало. Где немыслимо даже подумать о том, чтобы президент сделал уступки участникам массовых беспорядков. В автозак их, да и дело с концом.

Вообще-то протест «желтых жилетов» был связан не столько с ростом цен как таковым, сколько с налоговой нагрузкой и перспективой введения налога на автомобильное топливо, который должен был вступить в действие с 1 января 2019 г. Именно вопрос о налогах придал протесту политическое измерение. Протестующие считают, что политика, которую проводят президент Эмманюэль Макрон и его правительство, ущемляет интересы бедных, особенно на селе и в малых городах. В числе требований «желтых жилетов» – восстановление так называемого налога солидарности на богатство, который увеличивал налоговое бремя владельцев больших состояний. Этот налог был отменен Макроном в прошлом году. Требование об отставке Макрона довольно скоро вышло на первый план, оттеснив сугубо экономическую проблематику.

Очевидно, в идеологических терминах повестку дня «желтых жилетов» можно оценить как левую. И действительно, в поддержку движения высказались основные лидеры французских левых – радикальный социалист Жан-Люк Меланшон и троцкист Оливье Безансно. Но не осталась в стороне и популистка Марин Ле Пен, которая тоже поддержала протестующих. Это неудивительно, если учесть, что успехи популистов на выборах во многих европейских странах, включая Францию, были во многом связаны с их способностью присвоить традиционную левую повестку дня, привлечь на свою сторону рабочих.