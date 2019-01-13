Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4731 от 14.01.2019 под заголовком: Как развивать Байкал по-новому

Как развивать Байкал по-новому

Биолог Максим Тимофеев о биотехнологических перспективах озера
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Все согласны, что Байкал – это наше уникальное национальное достояние, но на государственном уровне до сих пор отсутствует осознанная стратегия его использования. Понимание ресурсных возможностей озера крайне ограничено: все реализуемые стратегии развития озера предполагают прямую эксплуатацию, а это умножает экосистемные риски и экологические проблемы. Недавно и Счетная палата признала, что гигантские средства, выделяемые на развитие Байкальского региона, расходуются не на то и не так. Между тем есть гораздо более эффективный и современный путь развития байкальских территорий – вложение в биотехнологическую науку и производство, богатую базу для развития которых дает уникальный животный мир самого Байкала.

Сейчас в отношении к Байкалу доминирует простой ресурсный подход: в нем видят исключительно потенциал развития туризма, индустрии по продаже воды, добычи омуля и нерпы, заготовки древесины, дикоросов и других природных ресурсов. Эта логика глубоко порочна не только потому, что может навредить Байкалу, но и с экономической точки зрения: это вчерашний день, индустрии прошлого века, сырьевая парадигма, в то время как главные движущие силы новой промышленной революции сейчас – это цифровизация, роботизация и биотехнологии. И именно в области биотехнологий у Байкала есть недооцененное конкурентное преимущество.

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