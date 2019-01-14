Как стагнация доходов россиян поможет Центробанку

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4,3% – до такого значения ускорилась инфляция в России по итогам 2018 г. Осенью Центробанк признал, что рост цен по итогам года будет выше целевых 4%, и скорректировал максимальный прогноз до 4,2%. В итоге все равно чуть промахнулся: после округления Росстатом показателей за год инфляция превысила и эту планку.

Зато в новом году удержать рост цен в пределах обещанных 5–5,5% регулятору может оказаться вполне по силам: разгонять инфляцию россиянам стало не по карману. Доходы населения падали с 2014 по 2017 г. включительно, а по итогам 11 месяцев 2018 г. снизились на 0,1% с учетом выплаты пенсионерам 5000 руб. в январе 2017 г. Платежеспособный спрос в экономике настолько слаб, что у ритейлеров практически нет возможности безболезненно перенести в цены состоявшееся 1 января 2019 г. повышение ставки НДС до 20%, замечает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.