Инфляция между курицей и яйцом
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Цены на продукты питания в первые дни нового года выросли сильнее, чем год назад. Страхи ускорения продуктовой инфляции воплотились в нервно-иронической реакции соцсетей на появление в продаже новой упаковки яиц – не привычный десяток, а девять яиц по цене прежних десяти.
Росстат отчитался, что с 1 по 9 января 2019 г. индекс потребительских цен вырос по отношению к декабрю на 0,5% против 0,2% за эти же дни в 2018 г. Сильнее всего в магазинах ожидаемо подорожали свежие овощи: огурцы – на 8,4%, помидоры – на 6,1%, капуста – на 4,6%. На 0,1–1% также выросли цены на гречку, муку, сахар, хлеб, рыбу, сосиски, молоко, сметану, сыры, мясо и птицу. Годом ранее цены на многие продукты питания по итогам января даже снизились, но плохие новости 2018 г., включая скачки курса рубля, повышение пенсионного возраста, рост налогового бремени, привели к росту инфляционных ожиданий. Если в декабре 2017 г., по данным ЦБ, 20% опрошенных полагали, что цены в ближайший месяц на товары и услуги вырастут «очень сильно», то в декабре 2018 г. так думали уже 29%.
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