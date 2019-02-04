От редакции
Статья опубликована в № 4747 от 05.02.2019 под заголовком: Забытые угрозы

Когда возвращаются забытые болезни

Рост заболеваемости корью идет во всем мире из-за снижения охвата прививками
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Уже забытые, казалось бы, болезни, сами названия которых ассоциируются с серединой прошлого века, возвращаются, в том числе в Москву, где как минимум в двух школах с начала года зафиксированы случаи заболевания корью. Основная причина – снижение охвата прививками, из-за чего ВОЗ впервые в 2019 г. включила сознательный отказ от вакцинации в число глобальных угроз человечеству.

До того как в 1967 г. в СССР стали вакцинировать против кори, это было широко распространенное заболевание, преимущественно детское, – к 10 годам доля переболевших достигала 90%, пишет группа авторов из НИИ эпидемиологии им. Габричевского в статье о заболеваемости корью в журнале «Эпидемиология и вакцинопрофилактика». В результате массовой вакцинации заболеваемость снизилась в десятки раз (с 941 до 18,6 случая на 100 000 человек в среднем за 40 лет после начала вакцинации), смертность – в 140 раз (с 1,4 до 0,01 случая на 100 000 человек). Вспышки были и раньше – последняя в 2010–2016 гг., отмечают эпидемиологи. В 2018 г. рост заболеваемости возобновился, следует из данных Роспотребнадзора: в январе – октябре 2017 г. – 367 случаев заболевания корью в России, а в январе – октябре 2018 г. – 2354 случая (рост в 6,4 раза). По данным Минздрава, больше половины заболевших корью в 2018 г. – дети, абсолютное большинство были не привиты.

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Комментарии
vsivayeva
12:48 05.02.2019
Дело в том, что в Европе вдруг по требованию родителей не прививают детей. Якобы прививки вызывают аутизм. Бред, но многие детей не прививают, вот потом и корь. В Нидерландах, к примеру, есть госпрограмма прививок и никуда от нее не денешься. Прививают от кори, скарлатины, свинки, дифтерии, только противотуберкулезную сыворотку вводят по желанию родителей. Тут не всегда деньги идут на первом плане, иногда желание родителей.
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