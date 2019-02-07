От редакции
Статья опубликована в № 4750 от 08.02.2019 под заголовком: Пенсионный водораздел

Кому копить, кому не копить

Новая схема участия граждан в индивидуальном пенсионном капитале не сделает ее массовой
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Сочетание экономического вызова – необходимости запуска новой накопительной пенсионной системы – с политической задачей – не злить население намеками на новые поборы – ведет к компромиссам, которые не дают особых надежд на то, что система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) станет массовой и позволит системно улучшить материальное положение будущих пенсионеров.

ИПК должен заменить убитую властями обязательную накопительную пенсионную систему. В отличие от прежней системы, взносы в ИПК будет делать сам работник, а не работодатель, по умолчанию взнос будет увеличиваться с 0 до 6% на 1 п. п. в год; копящиеся средства принадлежат не государству, а работнику. Ключевой вопрос – принципа участия: если сделать его исключительно добровольным, система не заработает в полную силу, но на обязательное участие у значительной части граждан нет лишних денег. Споры о принципе участия идут уже не первый год.

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Комментарии
llliiilll
08:37 08.02.2019
всё это замечательно, но такое уже было - все (ВСЕ!) после 1967 года рождения отчисляли % (как раз уже до 6 дошло вроде). и где эти деньги? так что уже никто не поверит больше
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