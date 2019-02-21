Статья опубликована в № 4760 от 22.02.2019 под заголовком: Зарплата выше производительности
Производительность труда и зарплата растут неравномерно
Опережающие темпы роста зарплат могут негативно сказаться на конкурентоспособности экономики
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Увеличение зарплаты в ряде ключевых сфер отечественной экономики опередило в 2018 г. рост производительности труда. Это может отражать недооцененность стоимости труда в некоторых отраслях экономики. Однако продолжение опережающего роста зарплат может вызвать снижение конкурентоспособности отечественного экспорта на мировом рынке.
Центр развития Высшей школы экономики изучил результаты работы промышленности и ее отдельных отраслей, а также рост зарплат и производительности труда в ней. Директор Центра развития Валерий Миронов пояснил: при расчете последней использовались показатели выпуска реальной продукции, а не цены.
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