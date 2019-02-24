От редакции
Статья опубликована в № 4761 от 25.02.2019 под заголовком: Заразная неопределенность

Эпидемия неопределенности

Спустя 2,5 месяца не ясно, сколько людей и почему заразились дизентерией в Москве

Скандал со вспышкой дизентерии в московских детсадах, продолжающийся с декабря 2018 г., решено, похоже, погасить деньгами. Источник инфекции искал Роспотребнадзор, но пока причины эпидемии остаются до конца невыясненными. Поставщик питания в детсады и школы, компания «Конкорд» Евгения Пригожина, ответственности за произошедшее не признал, но обещает провести собственное расследование, а главное – выплатить пострадавшим материальную помощь.

Вспышка шигеллеза (дизентерии) произошла в Москве в начале декабря: родители Юго-Восточного и Восточного округов начали жаловаться, что их дети почувствовали себя плохо. Пик заболеваемости был, видимо, в конце декабря, в детсадах был введен карантин, о новых случаях не сообщается – но скандал не утихает, слишком показательно и долго власти Москвы не замечали проблемы. Департамент образования Москвы, по данным Русской службы Би-би-си, в конце января сообщал, что не располагает информацией о связи заболеваемости детей и организации питания в детсадах. А теперь компания «Конкорд» заявляет в пресс-релизе, что выплатит материальную помощь по случаям заражений в детсадах, произошедшим с 1 декабря 2018 г. по 15 января 2019 г.

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We're sorry, but something went wrong.

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Комментарии
Ostanton71
04:16 25.02.2019
Очевидно, что речь идёт о спецоперации разведки Великобритании. Их агенты проникли в Россию и травят наших детей бактериологическим оружием. Надо вызывать их посла и вводить санкции!
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