Эпидемия неопределенности
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Скандал со вспышкой дизентерии в московских детсадах, продолжающийся с декабря 2018 г., решено, похоже, погасить деньгами. Источник инфекции искал Роспотребнадзор, но пока причины эпидемии остаются до конца невыясненными. Поставщик питания в детсады и школы, компания «Конкорд» Евгения Пригожина, ответственности за произошедшее не признал, но обещает провести собственное расследование, а главное – выплатить пострадавшим материальную помощь.
Вспышка шигеллеза (дизентерии) произошла в Москве в начале декабря: родители Юго-Восточного и Восточного округов начали жаловаться, что их дети почувствовали себя плохо. Пик заболеваемости был, видимо, в конце декабря, в детсадах был введен карантин, о новых случаях не сообщается – но скандал не утихает, слишком показательно и долго власти Москвы не замечали проблемы. Департамент образования Москвы, по данным Русской службы Би-би-си, в конце января сообщал, что не располагает информацией о связи заболеваемости детей и организации питания в детсадах. А теперь компания «Конкорд» заявляет в пресс-релизе, что выплатит материальную помощь по случаям заражений в детсадах, произошедшим с 1 декабря 2018 г. по 15 января 2019 г.
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