Как мы стали спокойными
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Есть люди, которые умеют генерировать электричество ненависти так хорошо, что можно поймать себя на мимолетном ответном чувстве. Но даже если оно возникает, то быстро проходит. Вообще, сгенерировать в наше время какое-то количество сильного чувства – задача скорее трудная, чем легкая.
Ругани в общественном пространстве – которое для большинства виртуальное, а не физическое – довольно много. Ее не становится меньше, и чувства, захватывающие участников споров, наверное, можно считать сильными. Но эти всплески редко выходят за пределы ниш или «стаканов», которые естественно формируются в социальных медиа и остаются – буквально – бурями в стаканах. Можно оценить навыки тех, кто может вызывать всплеск сильных эмоций, просто нанявшись работать на государственную пропагандистскую службу, как Мария Баронова.
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