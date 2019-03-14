Мнения / Аналитика / Республика
Статья опубликована в № 4774 от 15.03.2019 под заголовком: В поисках большого чувства

Как мы стали спокойными

На фоне разгневанных западных сообществ граждане России выглядят поразительно спокойными – это либо холодное презрение, либо удивительная зрелость
Максим Трудолюбов

Есть люди, которые умеют генерировать электричество ненависти так хорошо, что можно поймать себя на мимолетном ответном чувстве. Но даже если оно возникает, то быстро проходит. Вообще, сгенерировать в наше время какое-то количество сильного чувства – задача скорее трудная, чем легкая.

Ругани в общественном пространстве – которое для большинства виртуальное, а не физическое – довольно много. Ее не становится меньше, и чувства, захватывающие участников споров, наверное, можно считать сильными. Но эти всплески редко выходят за пределы ниш или «стаканов», которые естественно формируются в социальных медиа и остаются – буквально – бурями в стаканах. Можно оценить навыки тех, кто может вызывать всплеск сильных эмоций, просто нанявшись работать на государственную пропагандистскую службу, как Мария Баронова.

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Комментарии
Dead Moroze
20:50 14.03.2019
И тем не менее, это не зрелость (россияне в массе своей всё равно довольно инфантильны) и не презрение (это вообще не массовое чувство). Это всё те же усталость, пессимизм и безразличие. Это терминальная стадия пофигизма. Это быстрое старение российского общества и признание им самого себя недееспособным.
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