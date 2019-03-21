Коррупция выросла на ощущениях

Статья опубликована в № 4778 от 21.03.2019 под заголовком: Коррупция как до Крыма

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Доля россиян, считающих, что уровень коррупции в стране растет, за четыре с небольшим года увеличилась в 2 раза – с 22% в декабре 2014 г. до 43% в марте 2019 г., подсчитал ФОМ. Такие результаты необязательно говорят о фактическом росте уровня коррупции, но подтверждают наблюдения, что снижение доверия к власти увеличивает подозрения в ее коррумпированности.

Восприятие россиянами коррупции, согласно результатам свежего опроса ФОМа, достигло докрымского уровня: в марте 2013 г. на увеличение коррупции в стране указывали 43% респондентов (примерно так же было годом ранее), а через полтора года, в декабре 2014 г., – только 22%. На резкое снижение доли респондентов с таким мнением повлияло присоединение к России Крыма, отмечает аналитик ФОМа Григорий Кертман. Переломное в общественном мнении событие, присоединение Крыма, резко повысило доверие к власти, а значит, снизило критичность к ней в целом, включая подозрения в коррумпированности.