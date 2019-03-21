От редакции
Статья опубликована в № 4778 от 21.03.2019 под заголовком: Коррупция как до Крыма

Коррупция выросла на ощущениях

Снижение доверия к власти увеличило подозрения в ее коррумпированности

Доля россиян, считающих, что уровень коррупции в стране растет, за четыре с небольшим года увеличилась в 2 раза – с 22% в декабре 2014 г. до 43% в марте 2019 г., подсчитал ФОМ. Такие результаты необязательно говорят о фактическом росте уровня коррупции, но подтверждают наблюдения, что снижение доверия к власти увеличивает подозрения в ее коррумпированности.

Восприятие россиянами коррупции, согласно результатам свежего опроса ФОМа, достигло докрымского уровня: в марте 2013 г. на увеличение коррупции в стране указывали 43% респондентов (примерно так же было годом ранее), а через полтора года, в декабре 2014 г., – только 22%. На резкое снижение доли респондентов с таким мнением повлияло присоединение к России Крыма, отмечает аналитик ФОМа Григорий Кертман. Переломное в общественном мнении событие, присоединение Крыма, резко повысило доверие к власти, а значит, снизило критичность к ней в целом, включая подозрения в коррумпированности.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике