Коррупция выросла на ощущениях
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Доля россиян, считающих, что уровень коррупции в стране растет, за четыре с небольшим года увеличилась в 2 раза – с 22% в декабре 2014 г. до 43% в марте 2019 г., подсчитал ФОМ. Такие результаты необязательно говорят о фактическом росте уровня коррупции, но подтверждают наблюдения, что снижение доверия к власти увеличивает подозрения в ее коррумпированности.
Восприятие россиянами коррупции, согласно результатам свежего опроса ФОМа, достигло докрымского уровня: в марте 2013 г. на увеличение коррупции в стране указывали 43% респондентов (примерно так же было годом ранее), а через полтора года, в декабре 2014 г., – только 22%. На резкое снижение доли респондентов с таким мнением повлияло присоединение к России Крыма, отмечает аналитик ФОМа Григорий Кертман. Переломное в общественном мнении событие, присоединение Крыма, резко повысило доверие к власти, а значит, снизило критичность к ней в целом, включая подозрения в коррумпированности.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}