Слишком новый против слишком знакомых

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REUTERS

Первый тур выборов президента Украины принес предсказуемые результаты. Усталость общества от несменяемых и аморальных элит вынесла на гребень волны начинающего политика, сумевшего убедить огромную часть избирателей, что он новый и не такой, как все. Если бы не стремительный старт Владимира Зеленского, второй тур выборов стал бы очередной вариацией на тему противостояния набивших оскомину лиц и их клиентел.

Практически точными оказались данные национального экзитпола, проведенного тремя социологическими службами совместно. Да и опросы последних недель показывали, как выяснилось, вполне адекватную картину.