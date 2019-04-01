Слишком новый против слишком знакомых
Украинский политолог Георгий Чижов о перспективах Владимира Зеленского и Петра Порошенко
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REUTERS
Первый тур выборов президента Украины принес предсказуемые результаты. Усталость общества от несменяемых и аморальных элит вынесла на гребень волны начинающего политика, сумевшего убедить огромную часть избирателей, что он новый и не такой, как все. Если бы не стремительный старт Владимира Зеленского, второй тур выборов стал бы очередной вариацией на тему противостояния набивших оскомину лиц и их клиентел.
Практически точными оказались данные национального экзитпола, проведенного тремя социологическими службами совместно. Да и опросы последних недель показывали, как выяснилось, вполне адекватную картину.
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