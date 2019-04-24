Бронепоезд в гостях

Визит Ким Чен Ына в Россию не принесет прорывов и договоренностей, но будет полезен и как чисто имиджевый

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые приезжает в Россию и встретится – также впервые – с Владимиром Путиным, но содержательных результатов у переговоров не будет: это в первую очередь имиджевый визит как для России, так и для Северной Кореи.

Точная дата давно анонсированной встречи – 25 апреля – из соображений безопасности, как их понимает северокорейская сторона, была обнародована только во вторник. Она состоится во Владивостоке, куда лидер КНДР по традиции приедет на доставшемся ему по наследству бронепоезде. Его отец Ким Чен Ир накатал на нем 334 000 км. Часть из них пришлась на Россию, по которой Ким Чен Ир путешествовал в 2001 г. в компании полпреда президента Константина Пуликовского, описывавшего поезд как комфортный и современный. Так поступал и его дед – основоположник идеологии чучхе Ким Ир Сен, наездивший в своем поезде 368 000 км, из которых часть в 1956 г. также пришлась на СССР. Как обычно, Ким привезет с собой бронированный лимузин, ради которого, как написал «Коммерсантъ», пришлось опускать дорогу под воротами вокзала Владивостока.