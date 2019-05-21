От редакции
Статья опубликована в № 4816 от 21.05.2019 под заголовком: Хотим как на Украине – 2

Хотим как на Украине-2

Президент Украины Владимир Зеленский — человек, с которым мы будем сравнивать президента России Владимира Путина

Владимир Зеленский еще и дня не проработал в новой должности президента Украины, но уже многое сделал для того, чтобы его постоянно и неизбежно сравнивали с президентом Владимиром Путиным – и, возможно, не всегда в пользу российского президента.

20 мая Зеленский принес присягу главы государства; его политическая предыстория и предвыборная кампания резко отличалась от традиционных – такой же необычной оказалась и его инаугурационная речь. Президент – каждый украинец, заявил Зеленский: не только 73%, проголосовавших за него, но все 100% украинцев. А значит, ответственность за построение новой, успешной и счастливой страны – это дело каждого. И поэтому каждый украинец, живущий в стране или уехавший из нее, нужен и важен. Украина потеряла в Крыму и Донбассе не только территории, но «самое главное – людей». Люди – это самоценность: сами по себе, со своими знаниями, опытом и ценностями, это то «мы», которое и делает построение нового государства общим делом всех граждан.

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