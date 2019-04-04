От редакции
Статья опубликована в № 4789 от 05.04.2019 под заголовком: Хотим как на Украине

Хотим как на Украине

Стадионные дебаты действующего президента с реальным соперником – сильный ход для украинских политиков, невероятный – для российских

Действующий президент Украины Петр Порошенко, с большим отставанием проигравший фавориту гонки актеру Владимиру Зеленскому в первом туре, согласился выйти с ним на дебаты на семидесятитысячном стадионе «Олимпийский» в Киеве. Это эффектный поворот в и без того яркой украинской кампании, тем более впечатляющий для российской публики, что представить себе дебаты действующего главы государства с конкурентом – в любом формате – в России просто невозможно.

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