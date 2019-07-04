Почему расчистка банковской системы должна продолжиться

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Максим Стулов / Ведомости

Агрессивной расчисткой банковской системы Центробанк занимается уже несколько лет. Результаты видны: за последние пять лет рынок покинули несколько сотен кредитных организаций – среди них были как небольшие по активам банки, так и весьма крупные игроки. Процесс расчистки участники рынка и эксперты оценивают по-разному: и прямо, и косвенно она серьезно затронула частный банковский сектор. Но сегодня уже можно говорить о том, что в России практически не осталось банков, капитал которых в реальности равен нулю либо уходит в глубокие отрицательные значения. А такая категория, как банки-пылесосы, акционеры и менеджмент которых стремительно собирали средства населения и затем «поджигали» банк, воруя таким образом деньги у государства в лице Агентства по страхованию вкладов, которое платит пострадавшим вкладчикам страховки, вовсе ушла в прошлое.

И хотя число банков продолжает сокращаться – и продолжит еще некоторое время, хоть уже не такими темпами, как прежде, – уверенность рынка в тех, кто успешно пережил расчистку, растет. Международные и российские рейтинговые агентства пересматривают прогнозы и повышают рейтинги, банкиры наращивают друг на друга лимиты межбанковских кредитов, крупные компании увеличивают размеры средств на своих счетах. Это очевидный позитивный сигнал для всех: в России есть добросовестные и надежные частные банки, которые формируют реальный капитал и не кредитуют своих собственников и их проекты.