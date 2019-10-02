Подрыв журналистики
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Дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиненной в оправдании терроризма за колонку о самоподрыве 31 октября 2018 г. 17-летнего Михаила Жлобицкого на входе в здание управления ФСБ в Архангельске, демонстрирует политическую ангажированность правоохранительной системы, для которой поставленный журналистом вопрос об ответственности государства оказывается уголовно наказуемым деянием.
1 октября Прокопьева выступила с открытым обращением – не только к коллегам. 20 сентября Следственный комитет по Псковской области признал ее обвиняемой по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма) за колонку, вышедшую в ноябре 2018 г. в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» и опубликованную на портале «Псковская лента новостей». В колонке Прокопьева рассуждала о причинах, которые могли толкнуть молодого человека на самоподрыв, в результате которого были ранены трое сотрудников ФСБ: одной из возможных причин, полагала она, стало многолетнее ограничение в России политических и гражданских свобод, на что указывает предсмертная записка Жлобицкого. В форме такой безумной акции молодой человек выразил свое отношение к государству, и сказать, что ответственность за это несет только он, его ближайшее окружение или стечение обстоятельств, как минимум недостаточно – вопрос об ответственности государства в таких случаях встает сам собой.
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