От редакции
Статья опубликована в № 4911 от 02.10.2019 под заголовком: Подрыв журналистики

Подрыв журналистики

Дело об оправдании терроризма против псковской журналистки Светланы Прокопьевой только подтверждает правоту ее слов, за которые ей грозит до семи лет колонии

Дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиненной в оправдании терроризма за колонку о самоподрыве 31 октября 2018 г. 17-летнего Михаила Жлобицкого на входе в здание управления ФСБ в Архангельске, демонстрирует политическую ангажированность правоохранительной системы, для которой поставленный журналистом вопрос об ответственности государства оказывается уголовно наказуемым деянием.

1 октября Прокопьева выступила с открытым обращением – не только к коллегам. 20 сентября Следственный комитет по Псковской области признал ее обвиняемой по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма) за колонку, вышедшую в ноябре 2018 г. в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» и опубликованную на портале «Псковская лента новостей». В колонке Прокопьева рассуждала о причинах, которые могли толкнуть молодого человека на самоподрыв, в результате которого были ранены трое сотрудников ФСБ: одной из возможных причин, полагала она, стало многолетнее ограничение в России политических и гражданских свобод, на что указывает предсмертная записка Жлобицкого. В форме такой безумной акции молодой человек выразил свое отношение к государству, и сказать, что ответственность за это несет только он, его ближайшее окружение или стечение обстоятельств, как минимум недостаточно – вопрос об ответственности государства в таких случаях встает сам собой.

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