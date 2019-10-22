От редакции
Статья опубликована в № 4926 от 23.10.2019 под заголовком: Цифровой диссонанс

Цифровой диссонанс

Хорошие показатели принять на веру куда проще, чем плохие, даже если к ним есть вопросы

Любые сколько-нибудь оптимистичные показатели состояния российской экономики обречены оцениваться руководством страны с энтузиазмом, особенно если таких хороших цифр немного, – и наоборот: не радующие глаз цифры наверняка станут поводом для сомнений в их объективности. Неудивительно, что в Кремле скептически отнеслись к данным Росстата о росте доли семей, которым хватает денег только на еду и одежду, но почему-то совершенно не удивились ударному росту доходов россиян, хотя эти данные вызывают больше вопросов.

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о финансовых возможностях россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически» и разъяснять их следует ученым и социологам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так представитель Кремля откликнулся на опубликованные во вторник Росстатом данные об оценке россиянами своего финансового положения в 2019 г. на основе репрезентативных опросов порядка 48 000 домохозяйств, проводимых ежеквартально. Во II квартале 2019 г. 49,4% домохозяйств сообщили, что денег им хватает только на еду и одежду (за год рост на 0,6 п. п.), а 14,1% – только на еду (снижение на 2 п. п.), 1% не хватает и на еду (снижение на 0,3 п. п.).

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