Африка дороже России

Масштабный российско-африканский саммит и списание $20 млрд долгов – это эффектный ход для внешних адресатов и сомнительный для внутренних

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Списание больших безнадежных долгов другим странам – типичная практика для России, но именно сейчас прощение странам Африки $20 млрд долгов рискует быть воспринято обществом, уставшим от стагнации личных доходов, как неуместное политическое самоутверждение власти: слишком наглядна цена статуса сверхдержавы.

Наша страна облегчает долговое бремя стран Африки и уже списала свыше $20 млрд, сообщил Владимир Путин в Сочи, куда на саммит «Россия – Африка» приехали руководители 43 африканских стран и представители местного бизнеса. Это не самое крупное списание: в 2014 г. Россия простила, например, $31,7 млрд Кубе, а раньше – $11 млрд КНДР, $12 млрд Ираку, $11,3 млрд Афганистану, $9,8 млрд Сирии. Большинство долгов сделаны еще в советское время, вернуть их страны-должники не могут в принципе, поэтому экономические резоны списания простые: если хочется развивать сотрудничество с перспективной экономикой, то для перезагрузки долги списываются или как минимум реструктурируются. Всего Россия в разное время списала долгов на астрономическую сумму – более $140 млрд.