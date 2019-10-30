Полицейский без дубинки
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Отказ бывшего уже полицейского Виталия Максидова признавать себя потерпевшим от действий обвиняемого по «московскому делу» Самариддина Раджабова – простой и в то же время сильный поступок, напоминающий правоохранителям о существовании общегуманистических этических норм, которые важнее ложно понятой корпоративной солидарности.
Случай Раджабова похож на остальные эпизоды «московского дела»: сначала его обвинили в участии в массовых беспорядках на не согласованной мэрией Москвы акции 27 июля, а когда доказательств беспорядков не нашлось, Раджабову вменили ч. 1 ст. 318 УК – угроза применения насилия сразу к четверым полицейским. По версии следствия, Раджабов бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку, она, никого не задев, упала на тротуар, издав «резкий звук удара, имитирующий разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений». А полицейские Линник, Максидов, Комбаров и Внуков «указанные действия Раджабова восприняли как реальную угрозу применения к ним насилия», цитирует «Медиазона» постановление.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}