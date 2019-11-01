Что общего у московского газона и российского политического ландшафта
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В Москву на этой неделе пришла зима: выпал первый снег. На этом завершилась битва дворников с опавшей листвой, а горожан – с дворниками. Стремление московских властей взять на себя заботу о природе забавным образом повторяет логику и принципы контроля за состоянием политического ландшафта: чем больше заботы, тем больше трат, тем меньше естественности и жизни.
С конца нулевых ежегодно по осени тысячи вооруженных граблями, метлами и ветродувами коммунальщиков выходят во дворы и на улицы столицы, чтобы очистить их от осенней опавшей листвы. Городские правила предполагают тотальную очистку от листвы только земли вдоль дорог (вдоль магистралей – на ширину до 25 м, вдоль улиц – до 10 м, в лесопарках, парках, скверах – нельзя), но на практике опавшие листья часто выгребают подчистую и там, где можно, и даже там, где нельзя. Листья убирают, пакуют в мешки для мусора и вывозят на утилизацию и переработку за казенный счет. Попытки горожан сохранить опавшую листву на газонах и лужайках – их естественную защиту и удобрение – далеко не всегда оказываются успешными.
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