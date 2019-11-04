Чем опасны игры с аффектами на месте публичной политики

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Власть сама дает понять лояльной части общества, какой аффект должен явиться по тому или иному случаю, и гражданам остается его демонстрировать Максим Стулов / Ведомости

Протесты прошедшего лета – это протесты людей здравомыслящих и трезвых: креативного класса, передовой части общества. В этом протесте видны два мотива. Первый связан с конкретными нарушениями избирательных прав, с демонстративным насилием карательных органов и произволом судебных преследований. Второй основывается на ясном понимании того, что государство и общество движутся в ложном направлении. Здравомыслящие люди – это всегда меньшинство. В современной России оно обладает развитым правовым сознанием и высоким уровнем политической культуры, рассматривает государство как сервис по обеспечению общего блага, а политическое участие граждан – как активность совершенно необходимую, но исключительно в законных формах.

Здравомыслящему меньшинству противостоит другое меньшинство – правящее. Последнее владеет государством как своей собственностью и имеет возможность задействовать его ресурсы для достижения любых своих частных целей, например используя правоохранительную систему как репрессивную. В этом нет ничего нового и удивительного: такое положение дел на протяжении столетий было общим правилом, отход от которого происходит в ходе суровой и длительной борьбы простолюдинов за эмансипацию. Если увидеть эту борьбу как движение прогресса, в ходе которого была сформирована модель либеральной демократии западного типа, эффективность которой в деле организации общественной жизни, совмещающей прогресс, свободы, благосостояние и широкий консенсус, трудно отрицать, то становится понятным недоумение, которое испытывают здравомыслящие люди, наблюдая реалии российской жизни. В самом деле, зачем следовать худшему, имея перед глазами разнообразный опыт лучшего? Этот взгляд на вещи с позиции здравого смысла, но вместе с тем и несколько технократический объясняет содержание и тональность протеста: от избирательных комиссий требуют соблюдения закона о выборах, от судов – справедливости и правосудия, от полиции – защиты прав и свобод, а от власти в целом – эффективной работы по обеспечению общего блага. Здравомыслящие люди хорошо понимают, с какими силами они вступили в конфликт, но первым шагом в отстаивании своих прав всегда становится обращение к власти, призыв вступить в диалог, в котором существование режима под вопрос не ставится. Но все меняется, когда в ответ на легальный протест разворачиваются репрессивные меры.