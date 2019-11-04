От редакции
Статья опубликована в № 4934 от 05.11.2019 под заголовком: Права без движения

Права без движения

Юридическая ликвидация движения «За права человека» стала символом раздражения власти работой правозащиты в стране

Юридическая ликвидация движения «За права человека» Верховным судом – символический акт, отражающий стремление российской власти выдавить независимые организации и отдельных ярких общественников из правозащитной сферы. Однако такого рода активность власти едва ли способна подавить желание граждан объединяться для защиты своих прав.

В пятницу Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации действовавшего с 1997 г. движения «За права человека». Движение, по словам его исполнительного директора Льва Пономарева, намерено обжаловать решение в апелляционной инстанции ВС и дальше в ЕСПЧ, но иллюзий Пономарев не питает. Формально «За права человека» ликвидировали за несоответствие устава поправкам в Гражданский кодекс, принятым после регистрации движения, и нарушения закона об НКО – иностранных агентах (движение дважды – в 2014 и 2019 гг. – включали в реестр иноагентов, первое закончилось исключением в 2015 г.), хотя результаты внеочередной проверки Минюста, обнаружившей нарушения, еще оспариваются в Мосгорсуде, а движение готово исправить недочеты устава.

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