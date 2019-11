Где живет либерализм

Только что отметили 30-летие сноса Берлинской стены. Как писали недавно в The Guardian Иван Крастев и Стивен Холмс, если после войны коммунизм был для Восточной Европы «поверженным богом», то через 20 лет после распада соцлагеря таким же the god that failed оказался либерализм. Не оправдались надежды через 5–10 лет жить, как в Лондоне и Вене, но и сказалась обида на высокомерие новой идеологической ортодоксии, представлявшейся безальтернативной и обрекавшей Восток на роль бледной и бедной копии канонических образцов. Однако на обиженных возят все, что ни попадя. Российский опыт и здесь учит мир, как не надо. «Пожарный» либерализм 1990-х породил неизбежное в таких случаях расслоение и несправедливость. Однако возникшее затем стократ более масштабное и несправедливое расслоение порождено не либерализмом, а, наоборот, свертыванием свободы и права, раздутым этатизмом, превращающим государство в кормушку для избранных. С политическим конвоем этой системы мы как раз и сталкиваемся при каждой попытке гражданской инициативы отвоевать хоть что-то в этом заказнике власти.