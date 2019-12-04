Новое дело для НАТО

Приуроченный к 70-летию саммит организации Североатлантического договора (НАТО) продолжает эту дискуссию. Распад организации Варшавского договора и СССР в начале 1990-х гг. лишил НАТО главного военного и политического противника. Последовавшее затем расширение альянса на восток превратило альянс в политический клуб по интересам. Но оно породило и новые сложности: появление в НАТО значительного числа стран, входивших ранее в соцлагерь и в СССР, вызвало недовольство России и одновременно запросы новичков на помощь альянса в защите от гипотетической российской угрозы.