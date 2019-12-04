Как общество должно контролировать суды

Кроме собственно осуществления правосудия (принятия решения в совещательной комнате, руководствуясь внутренним убеждением, и проч.) работа судов и судей связана с массой вещей, не имеющих отношения к принятию решения. Как рассылаются повестки? Как организован доступ в здание суда? Как публикуются судебные акты? Общественный контроль за всеми этими вещами никак не посягает на независимость суда, ведь в этот момент суд предстает не некоторой независимой ветвью власти, а обычным поставщиком государственной услуги «разрешение спора». Такая услуга должна предоставляться быстро, удобно, комфортно и понятным образом. И общество, не вмешиваясь в принятие судьями решений по конкретным делам, может и должно указывать судебной системе на ситуации, когда она работает непрозрачно, неэффективно, неудобно.