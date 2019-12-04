Как общество должно контролировать суды
На Общероссийском гражданском форуме, прошедшем 30 ноября, много говорили об общественном контроле над судами. Сама судебная система восприняла эту идею настороженно, ведь Конституция (ч. 1 ст. 120) прямо говорит: «Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону». Если кто-то берется осуществлять внешний контроль, то не покушение ли это на независимость суда? Не означает ли это, что судья должен подчиняться воле улицы? Нет, речь идет совершенно об ином.
Кроме собственно осуществления правосудия (принятия решения в совещательной комнате, руководствуясь внутренним убеждением, и проч.) работа судов и судей связана с массой вещей, не имеющих отношения к принятию решения. Как рассылаются повестки? Как организован доступ в здание суда? Как публикуются судебные акты? Общественный контроль за всеми этими вещами никак не посягает на независимость суда, ведь в этот момент суд предстает не некоторой независимой ветвью власти, а обычным поставщиком государственной услуги «разрешение спора». Такая услуга должна предоставляться быстро, удобно, комфортно и понятным образом. И общество, не вмешиваясь в принятие судьями решений по конкретным делам, может и должно указывать судебной системе на ситуации, когда она работает непрозрачно, неэффективно, неудобно.