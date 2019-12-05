Патриархальный подход к семейному насилию

4 декабря патриарх Кирилл призвал законодателей «с очень большой осторожностью» отнестись к законопроекту (цитата по «Интерфаксу»). Насилие в семье – «великий грех», признает патриарх, но семья – это «святое пространство любящих друг друга людей», поэтому церковь «вынуждена» встать на его защиту от «всякого вторжения извне, под любыми предлогами». Патриаршая комиссия по делам семьи пояснила, что законопроект, по мнению РПЦ, направлен на создание новой системы правовых норм, которая предполагает «существенное поражение граждан в их правах», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие».