Кит и сон: оборонные расходы НАТО против оборонного бюджета России

Собственно, лейтмотив понятен: неназванные враги, за которыми отчетливо виднеется тень России, Китая и Ирана, укрепляются, перевооружаются и, как следствие, угрожают стабильности союзников по НАТО. Ответ в таком случае может быть только один: приступать к ответным действиям, которые, естественно, не будут (и априори не могут быть) дешевыми, но позволят защититься от возможного покушения на сложившийся миропорядок. На этом фоне меркнут все внутренние разногласия относительно вклада каждой из стран в существование альянса: президент США Дональд Трамп прямо призвал все страны НАТО увеличить оборонные расходы. Вашингтон утверждает, что в 2016 г. только четыре члена НАТО вносили в бюджет НАТО по 2% своего ВВП, по состоянию на 30 ноября 2019 г. таких стран девять, и все остальные должны тратить столько же к 2024 г. При этом США планируют сократить свой вклад в бюджет НАТО (видимо, как географически наиболее удаленные от России), а Германия (как географически близкая), наоборот, нарастить – чтобы две страны обеспечивали по 16% оборонного бюджета альянса.