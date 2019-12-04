Юбилейный саммит НАТО открылся в атмосфере острых разногласий

Президент США, в свою очередь, во вторник назвал Эрдогана «хорошим союзником», а слова Макрона – оскорбительными и нечестными по отношению к США и другим членам НАТО. «Никто так не нуждается в НАТО, как Франция», – отметил Трамп в ходе пресс-конференции в первый день саммита НАТО. Ситуация обостряется в связи с ухудшением торговых отношений между Парижем и Вашингтоном: американские власти грозятся ввести дополнительные торговые пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на введение во Франции налога на услуги цифровых гигантов (Google, Apple, Facebook и Amazon). Кроме того, в воскресенье Парли вновь обвинила США в стремлении навязать союзникам американское вооружение и технику. В уставе НАТО есть статья 5, предусматривающая коллективную оборону, а не «статья F-35» (индекс новейшего американского истребителя), вводящая коллективное обязательство покупать военную продукцию у США, пояснила министр в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.