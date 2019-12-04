Юбилейный саммит НАТО открылся в атмосфере острых разногласий
В Лондоне во вторник начался двухдневный юбилейный саммит НАТО в честь 70-летия альянса. Праздничное настроение омрачают острые разногласия между союзниками, в первую очередь Францией, Турцией и США. В сочетании с традиционными спорами по поводу увеличения военных расходов эти противоречия приводят к тому, что главным вызовом для будущего Североатлантического альянса становится внутренняя борьба между странами-тяжеловесами, которые предпочитают односторонние действия коллективным, пишет Associated Press.
В ноябре президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с резким заявлением о «смерти мозга» НАТО из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между союзниками. Позже министр обороны Франции Флоренс Парли пояснила, что президент не имел в виду смерть организации, а лишь хотел обратить внимание на острую кризисную ситуацию, в которой сегодня находится альянс. Кроме того, Макрон обвинил Турцию в нескоординированных агрессивных действиях в Сирии. Эти действия, так же как и несогласованные шаги со стороны США, «подрывают единство альянса». Так французский лидер отреагировал на решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии, после которого Анкара начала военную операцию против курдских вооруженных формирований.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ заявил, что Макрону следует подумать о смерти его собственного мозга. Накануне саммита турецкий лидер также пригрозил заблокировать одобрение плана по защите стран Балтии и Польши, если члены НАТО не согласятся признать террористической организацией курдские «отряды народной самообороны» (YPG), которые выступали союзниками США в Сирии.
Серьезных последствий для восточноевропейских стран это иметь не будет, приводит BBC News мнение экспертов: пока не будет утверждена новая редакция военных планов, просто будет действовать старая. В то же время «поведение Турции, склоки, в которые она втянулась, настолько разрушительны для НАТО, что, на мой взгляд, мы, возможно, подходим к моменту истины для Турции, когда мы скажем: послушайте, либо вы ведете себя как член НАТО, либо нет, но долго мы такую политику Турции терпеть не сможем», цитирует агентство бывшего директора Королевского объединенного института оборонных исследований Майкла Кларка.
Президент США, в свою очередь, во вторник назвал Эрдогана «хорошим союзником», а слова Макрона – оскорбительными и нечестными по отношению к США и другим членам НАТО. «Никто так не нуждается в НАТО, как Франция», – отметил Трамп в ходе пресс-конференции в первый день саммита НАТО. Ситуация обостряется в связи с ухудшением торговых отношений между Парижем и Вашингтоном: американские власти грозятся ввести дополнительные торговые пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на введение во Франции налога на услуги цифровых гигантов (Google, Apple, Facebook и Amazon). Кроме того, в воскресенье Парли вновь обвинила США в стремлении навязать союзникам американское вооружение и технику. В уставе НАТО есть статья 5, предусматривающая коллективную оборону, а не «статья F-35» (индекс новейшего американского истребителя), вводящая коллективное обязательство покупать военную продукцию у США, пояснила министр в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.