«Это хорошо, если мы ладим с Россией»: как прошел первый день саммита НАТО
В Лондоне начался саммит НАТО, который будет идти два дня – 3 и 4 декабря. В нем принимают участие лидеры 28 европейских стран и президент США Дональд Трамп. В ходе саммита генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже успел провести встречи с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Позже состоялись отдельные переговоры американского президента с французским коллегой, а также с премьером Канады Джастином Трюдо. Их главные заявления – в материале «Ведомостей».
О «смерти мозга» НАТО
Трамп на встрече со Столтенбергом назвал высказывание Макрона о том, что у НАТО наступило состояние «смерти мозга», оскорбительным. «Эти заявления оскорбительны для многих стран НАТО. Это очень неуважительно, никто не нуждается в НАТО так, как Франция, и поэтому я считаю опасным шагом, когда она выступает с такими заявлениями по альянсу», – заявил Трамп (цитата по CNN). По его словам, США меньше других стран получают какую-либо помощь от НАТО. «Мы помогаем Европе», – добавил Трамп.
«Мои слова о «смерти мозга НАТО» потрясли многих людей, но я от них не отказываюсь», – заявил Макрон (цитата по Reuters). Альянс по трансатлантической безопасности должен четко понимать, какова его основная цель, добавил французский президент. По его словам, сейчас в НАТО нет единой позиции даже по вопросу современного определения терроризма.
«Президент Макрон и я – думаю, мы оба чувствуем, что нам нужно больше гибкости. Чтобы применять ее к разным вопросам», – обратился Трамп к Макрону. «Многие говорят, что изначально НАТО было предназначено для подходов к Советскому Союзу, потом России. Но есть и другие вещи, такие как радикальный исламский терроризм, невероятный рост Китая», – отметил президент США (цитата по Bloomberg).
В ноябре Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что наблюдает «смерть мозга» НАТО из-за отсутствия координации по стратегическим вопросам между США и союзниками. Так французский лидер прокомментировал введение турецких войск в Сирию, которое не было согласовано с Западом.
Отношения с Россией
Макрон также заявил о необходимости стратегического диалога с Россией. «Нам надо видеть новую историческую ситуацию», – уточнил он.
«Я думаю, что мы должны ладить с Россией. Это хорошо, если мы ладим с Россией», – поддержал мнение Макрона Трамп. При этом он отметил, что альянс «должен быть готов к возможной конфронтации, будь то Россия или кто-то другой».
О необходимости диалога говорил и Столтенберг. «Я очень верю в двухвекторный подход... Я не вижу противоречия между противостоянием угрозам и диалогом с Россией», – отмечал он.
Встреча в нормандском формате
Предстоящую 9 декабря встречу в «нормандском формате» для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины Трамп считает важным шансом. «Есть вероятность, что будет достигнут большой прогресс. Это очень важно для Украины. Думаю, что это важно и для России, чтобы они договорились о мире», – сказал американский лидер после встречи с Макроном.
Саммит с участием лидеров Германии, России, Франции и Украины состоится в Париже. Помимо Макрона в нем будут участвовать президент России Владимир Путин, немецкий канцлер Ангела Меркель и украинский лидер Владимир Зеленский.
Ядерное оружие и ДРСМД
«Что касается ядерного оружия, я говорил с президентом Путиным, мы в контакте с ним. Мы хотим заключить некоторое ядерное соглашение, которое на каком-то этапе включит Китай и другие страны», – заявил Трамп по итогам переговоров с Макроном. «Мы будем вести переговоры с Россией по такому соглашению, которое будет сконцентрировано на ядерных ракетах, на ядерном вооружении», – добавил президент США.
В свою очередь Макрон призвал европейские страны участвовать в создании нового договора о стратегических ядерных вооружениях. «После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нам необходимо выстроить новый фундамент безопасности, мы должны понимать, какова будет новая природа отношений с Россией. Европа рассчитывает, что ее мнение будет учитываться при создании нового договора о ракетах средней и меньшей дальности и что она станет его частью», – заявил Макрон.
Отношения с Турцией и покупка С-400
«Я могу сказать, что у нас прекрасные отношения с Турцией, с президентом Эрдоганом», – заявил Трамп, напомнив, что американский контингент частично покинул территорию Сирии и дал возможность турецким военнослужащим самостоятельно проводить патрулирование границы. Американский лидер также заявил, что Белый дом рассматривает возможность санкций против Турции из-за покупки ею российских систем ПВО С-400. «Как вы знаете, Турция хотела купить нашу систему Patriot, и администрация Барака Обамы (бывший президент США. – "Ведомости") не разрешила им, и они позволили им тогда купить другую систему», – пояснил Трамп (цитата по Reuters).
В свою очередь Макрон призвал Турцию дать разъяснения по двум вопросам. «Нам нужно прояснить как минимум два вопроса: как Турция может быть членом альянса, работать с нами, покупать наше оборудование, быть интегрированной [в оборонную систему] и в то же время покупать С-400 у России? Технически это невозможно», – сказал Макрон. Второй вопрос, по которому Франция ждет комментариев от Анкары, – это намерение Турции заблокировать все декларации юбилейного саммита НАТО, если другие члены альянса откажутся признать террористическими некоторые организации. «Они хотят, чтобы мы квалифицировали Рабочую партию Курдистана (РПК) и других как террористические группы, но это не наше определение», – добавил Макрон. «Когда я смотрю на Турцию, они борются сейчас с теми, кто сражался на нашей стороне», – пояснил он (цитата по Reuters).
Взносы в НАТО
«Большинство из них (членов альянса. – "Ведомости") сейчас увеличивают взносы в бюджет НАТО. С теми же, кто этого не делает, нам придется говорить по-другому и применять к ним меры в торговле. Наши возможности очень велики», – заявил Трамп. «Если вы наживаетесь за счет США, а потом не платите по счетам, это нехорошо», – отметил он.
Трамп призывает европейские страны – члены НАТО увеличить взносы в альянс до 2% ВВП в соответствии с обязательствами, которые они взяли на себя перед НАТО.
Трюдо на встрече с президентом США отметил, что, хотя Канада еще не достигла взноса в размере 2% ВВП в НАТО, она постоянно увеличивала финансирование и участвовала в каждом развертывании НАТО. «Канада принимала участие в каждом развертывании НАТО. Мы последовательно наращивали свои силы и отправляли наши войска», – сказал Трюдо. По его словам, при этом некоторые страны – члены НАТО, несмотря на то что они могут увеличить взносы до 2% ВВП, не наращивают военный контингент в альянсе так, как Канада. «Все союзники по НАТО знают, что Канада является надежным партнером, будет продолжать защищать НАТО и интересы альянса», – добавил премьер.