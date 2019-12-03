«Это хорошо, если мы ладим с Россией»: как прошел первый день саммита НАТО

В свою очередь Макрон призвал Турцию дать разъяснения по двум вопросам. «Нам нужно прояснить как минимум два вопроса: как Турция может быть членом альянса, работать с нами, покупать наше оборудование, быть интегрированной [в оборонную систему] и в то же время покупать С-400 у России? Технически это невозможно» , – сказал Макрон. Второй вопрос, по которому Франция ждет комментариев от Анкары, – это намерение Турции заблокировать все декларации юбилейного саммита НАТО, если другие члены альянса откажутся признать террористическими некоторые организации. «Они хотят, чтобы мы квалифицировали Рабочую партию Курдистана (РПК) и других как террористические группы, но это не наше определение» , – добавил Макрон. «Когда я смотрю на Турцию, они борются сейчас с теми, кто сражался на нашей стороне» , – пояснил он (цитата по Reuters).