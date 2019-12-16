Где государство отстало от общества

Как следует из обнародованных результатов декабрьского опроса, большинство взрослого населения станы – 70% опрошенных – считают «скорее нужным» закон о профилактике семейного насилия, проект которого Совет Федерации опубликовал в ноябре. Осведомленность о новом законопроекте у респондентов невысокая – это не топовая тема на федеральном телевидении, но в целом они хорошо знакомы с темой, что подтверждается их ответами на уточняющие вопросы. Доля согласных с сутью, казалось бы, «скрепной» поговорки «Милые бранятся – только тешатся» уменьшилась с 65% в 2011 г. до 46% в 2019 г., а с утверждением «Бьет – значит любит» – с 8 до 4% (доля совершенно несогласных с этим выросла с 88 до 95%).