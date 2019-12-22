Почему силовикам невыгодно признавать стрельбу на Лубянке терактом
Инцидент с погибшими в день профессионального праздника — это вызов спецслужбе, о котором не хочется говорить
Стрельба у главного здания ФСБ в Москве 19 декабря, приведшая к гибели двух сотрудников ФСБ и ранению пяти человек, расследуется как посягательство на жизнь силовиков, но не как теракт, который выглядел бы провалом спецслужбы во время выступления Владимира Путина в Кремле на концерте в честь профессионального праздника.
Пока история выглядит крайне запутанной и сообщения силовиков вызывают больше вопросов, чем ответов. По данным СКР, вечером 19 декабря 2019 г. 39-летний житель Подольска Евгений Манюров стрелял по сотрудникам ФСБ у штаб-квартиры на Лубянке и был убит ответным огнем. Жертвами нападения стали два сотрудника ФСБ, пять человек (в том числе гражданский) были ранены.
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