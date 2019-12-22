Почему силовикам невыгодно признавать стрельбу на Лубянке терактом

Стрельба у главного здания ФСБ в Москве 19 декабря, приведшая к гибели двух сотрудников ФСБ и ранению пяти человек, расследуется как посягательство на жизнь силовиков, но не как теракт, который выглядел бы провалом спецслужбы во время выступления Владимира Путина в Кремле на концерте в честь профессионального праздника.