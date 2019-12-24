Чем опасно «твердое шуршание»

Мещанским райсудом 21-летний рэпер Самариддин Раджабов и 30-летний IT-специалист Сергей Суровцев признаны виновными в применении неопасного насилия к представителю власти на акции 27 июля (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Судья Татьяна Бараковская приговорила Раджабова к штрафу в 100 000 руб. и освободила его от наказания, зачтя срок, проведенный Раджабовым в СИЗО, он был освобожден в зале суда. Такое решение – фактически суррогат оправдания. Суровцева судья Елена Булгакова приговорила к 2,5 года колонии общего режима – «с целью восстановления справедливости».