Почему стабильность надоела

На губернаторских выборах Кремлю удалось избежать повторения прошлогодних поражений кандидатов власти, ликвидировав конкуренцию, но на выборах в региональные заксобрания «Единая Россия» существенно просела. В Москве недопуск независимых кандидатов обернулся массовыми митингами с требованием честных выборов. Акции продемонстрировали исключительную самоорганизацию горожан, их способность сохранять мирный характер протеста, несмотря на брутальность действий полиции. Уголовное дело о массовых беспорядках развалилось из-за отсутствия состава преступления, однако 11 фигурантов «московского дела» были приговорены к реальному лишению свободы за «преступления» вроде броска пластикового стаканчика в сторону полицейского – это еще раз подтвердило, что российские суды зависимы от органов. Непомерно суровые приговоры и безнаказанная жестокость силовиков вызвали впечатляющий подъем корпоративной и человеческой солидарности с фигурантами «московского дела» – не будь его, реальных сроков, возможно, было бы больше. Власть же дала людям еще один повод почувствовать себя силой и отстоять журналиста Ивана Голунова, обвиненного в попытке сбыта наркотиков в отместку за антикоррупционные расследования – но расследование дела против силовиков идет туго.