Почему стабильность надоела
Уходящий 2019 год не принес россиянам ни мира, ни войны, ни ярких культурных и спортивных событий, ни впечатляющих экономических результатов. У них не прибавилось новых поводов быть довольными настоящим и смотреть в будущее с оптимизмом – а вот в тревожных сигналах недостатка не было. Власть регулярно поставляет обществу разнообразные поводы для недовольства, а на выплески возмущения реагирует закручиванием гаек. Это наследство 2019 г. может проявиться в оставшиеся годы путинского правления в непредсказуемом виде.
Стабильность – как положительно окрашенный синоним стагнации – закрепилась в лексиконе правительственных экономистов. Экономика продемонстрировала рост, но слабый, задача выхода на темпы роста выше среднемировых 3% в ближайшей перспективе кажется невыполнимой. Эффект от старта нацпроектов пока не заметен ни для экономики, ни для обывателей, что признает и Владимир Путин. Реальные располагаемые доходы населения стагнируют уже пять лет, и население, судя по данным соцопросов, больше не считает стабильность благом – в том числе из-за застоя в доходах.
Российской экономике необходим приток частных инвестиций. Но он невозможен без настоящего, а не декларативного оздоровления инвестклимата, независимого правосудия и прекращения регулярного вмешательства силовиков в деятельность бизнеса. Первые лица страны говорят о важности снижения давления на предпринимателей уже много лет, но силовики понимают их слова по-своему. Бизнес запомнит 2019 г. в том числе по уголовным делам инвестора Майкла Калви, основателей «Рольфа» и «Вимм-билль-данна» Сергея Петрова и Давида Якобашвили. И даже президентские гарантии защиты, как показало дело Валерия Израйлита, не воспринимаются силовиками и судами всерьез.
На фоне бурной внешнеполитической активности прошлых лет 2019 год был для Москвы сравнительно спокойным: Кремль сделал паузу в демонстрации своих великодержавных амбиций. Избрание в апреле нового президента Украины Владимира Зеленского позволило Москве и Киеву сделать первые шаги навстречу друг другу, в частности обменяться пленными и заключенными. После личной встречи Путина и Зеленского во время саммита нормандской четверки «Газпром» и «Нафтогаз» договорились об урегулировании взаимных претензий и новом контракте на транзит газа, что означает, что наметившийся прогресс в отношениях двух стран не будет с ходу перечеркнут новой газовой войной.
Одной из важнейших примет 2019 г. стало растущее отчуждение между обществом и властью. Правящая бюрократия демонстрирует пренебрежение к интересам и мнению граждан и одновременно стремится перекрыть каналы для публичного законного выражения ими недовольства, в том числе наращивая корпус репрессивного законодательства. 2019 год – это год появления законов об оскорблении власти в интернете, наказании за фейкньюс и признания физических лиц иноагентами.
На губернаторских выборах Кремлю удалось избежать повторения прошлогодних поражений кандидатов власти, ликвидировав конкуренцию, но на выборах в региональные заксобрания «Единая Россия» существенно просела. В Москве недопуск независимых кандидатов обернулся массовыми митингами с требованием честных выборов. Акции продемонстрировали исключительную самоорганизацию горожан, их способность сохранять мирный характер протеста, несмотря на брутальность действий полиции. Уголовное дело о массовых беспорядках развалилось из-за отсутствия состава преступления, однако 11 фигурантов «московского дела» были приговорены к реальному лишению свободы за «преступления» вроде броска пластикового стаканчика в сторону полицейского – это еще раз подтвердило, что российские суды зависимы от органов. Непомерно суровые приговоры и безнаказанная жестокость силовиков вызвали впечатляющий подъем корпоративной и человеческой солидарности с фигурантами «московского дела» – не будь его, реальных сроков, возможно, было бы больше. Власть же дала людям еще один повод почувствовать себя силой и отстоять журналиста Ивана Голунова, обвиненного в попытке сбыта наркотиков в отместку за антикоррупционные расследования – но расследование дела против силовиков идет туго.
Протестовала в 2019 г. не только столица, и снова повод подкинули власти – планами мусорной реформы. Массовые по местным меркам выступления прошли в Архангельской и Московской областях, Коми и Татарстане, и из мусорного протест трансформировался в политический. Пространство недовольства не едино, но показателен отмечаемый социологами рост запроса общества на перемены, политические свободы и равенство перед законом.
Политическая ситуация неизбежно будет становиться более турбулентной по мере приближения парламентских выборов 2021 г. и финала правления Путина. Активизация толкователей перспектив путинизма, возобновление дискуссии о правке Конституции – это только начало борьбы за места во власти после ее транзита. Накопление подспудного недовольства в обществе на фоне отсутствия значимых успехов в экономике – это, наверное, главный итог 2019 г., и он никого не может радовать.