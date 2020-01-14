Как усилить Счетную палату

Четвертый председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин использует ее 25-летний юбилей, который отмечается 14 января, для продвижения интересов ведомства в публичном пространстве. Во вторник Кудрин второй раз за последние несколько недель встретился с Владимиром Путиным (первый – в конце декабря на заседании президентского совета по национальным проектам) и дал развернутое интервью агентству «РИА Новости», где высказался по многим вопросам, в том числе выходящим за пределы его нынешней компетенции, и выступил за усиление палаты в общественно значимых сферах контроля за расходованием бюджетных средств и борьбы с коррупцией, где СП и так играет одну из ключевых ролей.