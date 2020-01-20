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Зачем президенту новый генпрокурор

Переход в Генпрокуратуру зампредседателя СКР может смягчить конфликт двух ведомств или дать старт их объединению
Павел Аптекарь
В понедельник Кремль объявил о переходе генпрокурора Юрия Чайки на другую работу /Андрей Гордеев / Ведомости

Замена генпрокурора на выходца из Следственного комитета может стать началом перераспределения полномочий между этими двумя органами или даже их слияния. Но и одно это кадровое решение президента может смягчить противоречия внутри силовой корпорации с помощью кадровых изменений и укрепить контроль Владимира Путина за спецслужбами накануне транзита.

В понедельник Кремль объявил о переходе генпрокурора Юрия Чайки на другую работу, на его должность президент намерен предложить Совету Федерации заместителя председателя СКР Игоря Краснова, в прошлом возглавлявшего следственные группы по резонансным делам вроде покушения на Анатолия Чубайса, убийства Бориса Немцова и проч. Неожиданные назначения, в том числе перемещения людей между соперничающими ведомствами, – конек кадровой политики Кремля и лично Путина, но не его изобретение. Замена 68-летнего Чайки молодым по меркам силовиков (44 года) генералом СКР напоминает назначение одного из руководителей КГБ – Петра Ивашутина начальником Главного разведуправления Генштаба в марте 1963 г. или рокировку Чайки (тогда министра юстиции) и генпрокурора Владимира Устинова в июне 2006 г.

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