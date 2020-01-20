Россия без Белоруссии

Лихое отнятие Крыма у Украины и присоединение его к России поддержали в марте 2014 г. почти 90% жителей России, и сразу те же почти 90% одобрили действия Путина. Может быть, и сейчас президентский рейтинг был бы на той же заоблачной высоте, но президент подписал в 2018 г. новый пенсионный закон, и рейтинг упал. К марту 2019 г. он оказался ниже крымского триумфа почти на 20 пунктов. Все знают, что рейтинг упал, а все ли знают, что поддержка присоединения Крыма оставалась такой же, какой была, все эти пять с половиной лет? А это так – и это один из признаков того, что принятое тогда моментальное решение взять Крым оказалось историческим.