От редакции
Статья опубликована в № 4807 от 06.05.2019 под заголовком: Посол на выход

Посол на выход

Для ускорения интеграции России и Белоруссии будет недостаточно только замены российского посла

Замена посла России в Белоруссии может означать жертву раздражавшей Минск фигуры для продолжения политической линии, направленной на более тесную интеграцию двух стран. Однако рассчитывать на стремительное развитие сценария едва ли стоит: Александр Лукашенко имеет большой опыт сопротивления попыткам принудить его следовать планам, которые он считает невыигрышными.

30 апреля Владимир Путин освободил от обязанностей посла России в Белоруссии Михаила Бабича и заменил его экс-сенатором и бывшим генсеком ШОС Дмитрием Мезенцевым. Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин назвал ротацию обычной дипломатической практикой – «бывают различные казусы» (цитата по ТАСС) – и отверг версию, что она отражает кризис в отношениях между Москвой и Минском.

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Комментарии
Zhabua
04:39 06.05.2019
Назначение Мезенцева - это крест на сценарии транзита-2024, предусматривавшем выборы Путина главой "обновленного" Союзного государства и соответствующую перекомпоновку экономических и силовых полномочий с весомыми "откатами" Лукашенко и его семье в виде поста первого вице-премьера СГ и топ-позиций в ряде российских госкомпаний. Лукашенко не повелся, договориться не удалось, доводить дело до высылки Бабича Кремль не пожелал.
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