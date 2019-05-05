Посол на выход
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Замена посла России в Белоруссии может означать жертву раздражавшей Минск фигуры для продолжения политической линии, направленной на более тесную интеграцию двух стран. Однако рассчитывать на стремительное развитие сценария едва ли стоит: Александр Лукашенко имеет большой опыт сопротивления попыткам принудить его следовать планам, которые он считает невыигрышными.
30 апреля Владимир Путин освободил от обязанностей посла России в Белоруссии Михаила Бабича и заменил его экс-сенатором и бывшим генсеком ШОС Дмитрием Мезенцевым. Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин назвал ротацию обычной дипломатической практикой – «бывают различные казусы» (цитата по ТАСС) – и отверг версию, что она отражает кризис в отношениях между Москвой и Минском.
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