Что такое деньги и откуда они берутся

В 2010 г. тех, кто отвечал ФОМу, что их материальное положение в большей мере определяется внешними, не зависящими от них обстоятельствами (ситуация в стране, случай), было больше – 54% (так называемые экстерналы), чем тех, кто увязывал его лично с собой (своими усилиями, характером) – 34% (так называемые интерналы). К 2014 г. эти доли сравнялись, тенденция переломилась, а в январском опросе 2020 г. доля тех, кто рассчитывает на себя, выросла до 56%, на обстоятельства – снизилась до 38%.