Что такое деньги и откуда они берутся
За минувшие 10 лет значение и роль денег в российском обществе изменялись, свидетельствуют данные ФОМа: деньги теперь – это труд, а не случай, будущее все больше определяется собственными, а не внешними силами, но тенденция может оказаться недолговечной, если люди не почувствуют изменений в жизни к лучшему.
В 2010 г. тех, кто отвечал ФОМу, что их материальное положение в большей мере определяется внешними, не зависящими от них обстоятельствами (ситуация в стране, случай), было больше – 54% (так называемые экстерналы), чем тех, кто увязывал его лично с собой (своими усилиями, характером) – 34% (так называемые интерналы). К 2014 г. эти доли сравнялись, тенденция переломилась, а в январском опросе 2020 г. доля тех, кто рассчитывает на себя, выросла до 56%, на обстоятельства – снизилась до 38%.