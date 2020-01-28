Конституционный прецедент дела Котова

Судебные решения по делу Котова подлежат пересмотру, говорится в определении КС, вынесенном в понедельник. Суд ссылается на собственное решение по делу Ильдара Дадина, повторив, что одним из признаков состава преступления по этой статье является угроза причинения вреда здоровью граждан, имуществу, общественному порядку и проч., при этом угроза должна быть реальной (а не надуманной). Суд также напомнил, что проведение любого публичного мероприятия сопряжено с неудобствами для не участвующих в нем граждан, – это «неизбежные издержки свободы мирных собраний», которые не могут расцениваться как порождающие реальную угрозу.