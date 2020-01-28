Как банк «Траст» победил бывших собственников
История с победой банка «Траст» над бывшими собственниками в Высоком суде Лондона выглядит как хрестоматийный пример победы добра над злом в каком-нибудь приключенческом романе. Банк отсудил у своих бывших собственников Ильи Юрова, Сергея Беляева и Николая Фетисова $900 млн. Суд пришел к выводу, что на такую сумму «Трасту» был нанесен ущерб: банк выдавал кредиты офшорам своих владельцев, которые вкладывали их в собственные проекты или переводили на свои счета.
Решение Высокого суда Лондона, конечно, приблизило «Траст» к окончательной победе, однако активы (на $900 млн!) еще нужно взыскать. Вот Агентство по страхованию вкладов как конкурсный управляющий Межпромбанка добилось в Высоком суде Лондона ареста активов его бывшего собственника Сергея Пугачева на сумму до 1,1 млрд фунтов, но пока взыскало с него в конкурсную массу около $5 млн. И предправления «Траста» Александр Соколов, и сам Юров оценивают активы бывших собственников банка в $60 млн. Возникает вопрос: «Где деньги, Зин?»