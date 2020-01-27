Альфа-банк и Алексей Хотин заключили мировое соглашение

Хотин и его структуры кредитуются в Альфа-банке с 2007 г. В 2016 г. четыре структуры бизнесмена взяли четыре кредита на $690 млн. Кредиты банк выдавал под личное поручительство Хотина. После того как у «Югры» в июле 2017 г. ЦБ отозвал лицензию, Альфа-банк обратился в суд с требованием досрочно погасить задолженность. Тогда стороны заключили мировое соглашение: структуры Хотина обязались гасить долг в соответствии с графиком, а Альфа-банк – прекратить все судебные действия. Условия того соглашения позволяли Альфа-банку требовать погашения долгов при возбуждении уголовного дела в связи с выводом активов из «Югры» или причинением ущерба банку, его клиентам, кредиторам или государству, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.