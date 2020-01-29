Почему надбавки для полиции – это хорошо, а для Росгвардии – плохо

Среди первых новое правительство приняло постановления, которые устанавливают надбавки до 100% оклада полицейским и росгвардейцам в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Жест это, безусловно, политический, потому что избыточный. Так же, как нет никакой необходимости записывать в Конституции индексацию пенсий, нет никакой необходимости привлекать правительство к установлению надбавок. Аналогичные надбавки могли быть установлены решениями руководителей соответствующих ведомств и даже руководителями территориальных органов – были бы деньги. Однако оставим политическую сторону решения в стороне и попробуем разобраться, что же на самом деле произошло.