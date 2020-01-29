Мнения / От редакции

Как прожиточный минимум стал политическим

Острая реакция на снизившийся показатель – результат политизации борьбы с бедностью
Владимир Рувинский
Неделю назад Путин же предложил добавить в потребительскую корзину побольше овощей, фруктов, мяса и рыбы, что повысит ее стоимость /Евгений Егоров / Ведомости

Острая и бурная реакция на рутинную операцию Минтруда по определению прожиточного минимума свидетельствует о хроническом недоверии к правительству на фоне попыток президента монополизировать спасение граждан от бедности.

28 января Минтруд опубликовал проект приказа об установлении прожиточного минимума за IV квартал 2019 г., который оказался ниже, чем в предыдущем: в частности, для трудоспособного населения – на 3,6% (11 510 и 11 942 руб. соответственно). СМИ тотчас напомнили новому министру Антону Котякову, чья подпись стоит под приказом, что буквально две недели назад Владимир Путин в поправках к Конституции предложил гарантировать МРОТ не менее прожиточного минимума трудоспособного населения по стране и что неделю назад Путин же предложил добавить в потребительскую корзину побольше овощей, фруктов, мяса и рыбы, что повысит ее стоимость. В этом свете снижение прожиточного минимума было сочтено политически вызывающим.

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