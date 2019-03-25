Почему бедность снижается медленно
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Снижение числа живущих за чертой бедности – удобный показатель для официальной отчетности, который неточно отражает ситуацию с доходами жителей страны. Впрочем, и эти цифры будут меняться медленно, если государство будет заниматься перераспределением доходов больше, чем созданием условий для развития бизнеса.
Сообщение Росстата об уменьшении и числа россиян с доходами ниже прожиточного минимума, и их доли в общей численности населения вызвало волну статей и новостей в официальных СМИ о «рекордно низких» показателях бедности. Местами авторы договорились до того, что это рекорд начиная с 2014 г. – на самом деле с 2015 г., но это уже детали. Не стоит упрекать Росстат в манипуляциях с целью понравиться начальству и показать ему правильные цифры. Если взглянуть на них повнимательнее, то оснований для ликования в заголовках нет: в 2018 г. по сравнению с 2017 г. численность живущих ниже черты бедности (18,9 млн человек) снизилась всего на 2,1%, при таких темпах указ президента о сокращении бедности вдвое за шесть лет не будет выполнен. Кроме того, бедных в России на 3,5 млн больше, чем в 2012–2013 гг.
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