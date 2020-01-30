Как бороться с антисемитизмом через 75 лет после Аушвица

На этой неделе мир отметил семьдесят пятую годовщину освобождения Аушвица. В памятных мероприятиях приняли участие выжившие в Холокосте — возможно, что спустя еще пять лет живых свидетелей трагедии уже не останется. Память об одном из самых чудовищных событий в истории человечества постепенно стирается, по объективным причинам уходя всё дальше в историю. В то же время антисемитизм и экстремизм в целом вновь набирают силу, восстают из глубин природной злобы человеческого существа, необразованности и тяги к конструированию теории заговоров. Освобождение узников самого страшного лагеря смерти в истории человечества становится одной из многих проходных тем в риторике популистов.