Как бороться с антисемитизмом через 75 лет после Аушвица
В одной из своих речей 1961 г. президент США Джон Кеннеди, перефразировав слова Джона Стюарта Милля, сказал, что «единственное, что необходимо для победы зла, — это чтобы хорошие люди ничего не делали».
В то время воспоминания о Холокосте были ещё свежи, и все ещё пытались определить неисчислимую цену бездействия перед лицом экстремизма в 1930-е годы, исходя из свидетельств немногих выживших. В течение следующих десятилетий новым поколениям рассказывали о губительных последствиях недооценки экстремистских взглядов.
На этой неделе мир отметил семьдесят пятую годовщину освобождения Аушвица. В памятных мероприятиях приняли участие выжившие в Холокосте — возможно, что спустя еще пять лет живых свидетелей трагедии уже не останется. Память об одном из самых чудовищных событий в истории человечества постепенно стирается, по объективным причинам уходя всё дальше в историю. В то же время антисемитизм и экстремизм в целом вновь набирают силу, восстают из глубин природной злобы человеческого существа, необразованности и тяги к конструированию теории заговоров. Освобождение узников самого страшного лагеря смерти в истории человечества становится одной из многих проходных тем в риторике популистов.