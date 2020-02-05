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Мнения / От редакции

Кому нужны партии из пробирки

Появление множества новых партийных проектов создаст лишь иллюзию расширения политического представительства, если реальная оппозиция так и останется в стоп-листах
Павел Аптекарь
Недавнее учреждение новой партии «За правду» во главе с писателем и участником войны в Донбассе Захаром Прилепиным, анонс партийных проектов от создателей World of Tanks и основателей Faberlik – это лишь три из 39 новых партпроектов /TASS

Очередной бум партийного строительства, стартовавший в России в связи с появлением на горизонте парламентских выборов, едва ли приведет к полноценному росту политического представительства граждан – куда вернее он отражает стремление власти создать новую серию спойлеров, призванных отобрать голоса у парламентских партий, раздробить электорат не представленной в Госдуме несистемной оппозиции и создать иллюзию политической конкуренции. Новый виток создания проектов под предстоящие выборы вряд ли позволит зарегистрировать партии политикам из негласного стоп-листа и не даст возможности существенной части российского общества сформировать политическое представительство на федеральном уровне.

Недавнее учреждение новой партии «За правду» во главе с писателем и участником войны в Донбассе Захаром Прилепиным, анонс партийных проектов от создателей World of Tanks и основателей Faberlik – это лишь три из 39 новых партпроектов, о планах создания которых их оргкомитеты известили Минюст (см. статью «Партии стали строиться», «Ведомости» № 18, 05.02.2020). Если все они добьются цели и будут зарегистрированы (что маловероятно), число партий в России достигнет 87 и превысит рекорд 2015 г., когда право участия в выборах имели 74 партии, а в выборах в Госдуму 2016 г. приняли участие 22. Сейчас в партийном реестре Минюста 50 партий, в выборах разного уровня участвует около 20.

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