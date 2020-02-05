Кому нужны партии из пробирки

Недавнее учреждение новой партии «За правду» во главе с писателем и участником войны в Донбассе Захаром Прилепиным, анонс партийных проектов от создателей World of Tanks и основателей Faberlik – это лишь три из 39 новых партпроектов, о планах создания которых их оргкомитеты известили Минюст (см. статью «Партии стали строиться», «Ведомости» № 18, 05.02.2020). Если все они добьются цели и будут зарегистрированы (что маловероятно), число партий в России достигнет 87 и превысит рекорд 2015 г., когда право участия в выборах имели 74 партии, а в выборах в Госдуму 2016 г. приняли участие 22. Сейчас в партийном реестре Минюста 50 партий, в выборах разного уровня участвует около 20.