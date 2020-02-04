К выборам в Госдуму в России теоретически может появиться 40 новых партий
В России в преддверии выборов в Госдуму 2021 г. начался партийный бум. За последний год Минюст зарегистрировал информацию о 39 оргкомитетах новых партий, причем 17 из них появились в сентябре – декабре 2019 г., а еще четыре – в январе 2020 г. По закону о партиях оргкомитет, срок полномочий которого составляет не более года, должен подготовить и провести учредительный съезд, после чего у партии есть полгода на регистрацию отделений не менее чем в 43 регионах. По достижении нужного минимума партия получает госрегистрацию и право участия в выборах.
В названиях семи оргкомитетов, по данным Минюста, фигурируют слова «народ» и «справедливость»: «Благо народу», Партия народа, «Мы из народа», Союз справедливых сил России и т. п. Несколько партий ориентированы на левые идеи («Новые левые», Объединенная коммунистическая партия, Революционная рабочая партия) или консерватизм (Социально-консервативная, Консервативная и Консервативно-республиканская партии). Кроме того, в списке есть партии «СтопЖКХ», «Право на оружие», «Достойная жизнь», «Сильные люди» и даже «Политическая партия Посвященных России». А вот экологическая партия там лишь одна – «Зеленая альтернатива».
Предыдущий всплеск партстроительства случился после либерализации в 2012 г. партийного законодательства: если осенью 2012 г. право участия в региональных выборах имели 27 партий, то в 2015 г. – уже 74. Однако в 2014 г. законодательство вновь ужесточили, вернув в закон норму об обязательном сборе подписей партиями, не представленными в федеральном и региональных парламентах. В результате в 2015–2016 гг., накануне прошлых выборов в Госдуму, было зарегистрировано всего три партии – «Возрождение аграрной России», Партия родителей будущего и «Альтернатива для России», а за три года после выборов – еще две: Партия малого бизнеса и «Народно-патриотическая партия – Власть народу». Сейчас в списке зарегистрированных 50 партий.
В декабре 2019 г. собеседники «Ведомостей», близкие к администрации президента, говорили, что во внутриполитическом блоке Кремля обсуждается идея допуска на выборы 2021 г. большого числа малых партий, чтобы «Единая Россия» получила по партспискам дополнительные мандаты за счет перераспределения голосов партий, не преодолевших 5%-ный барьер. После этого стало известно о появлении нескольких новых проектов, включая «За правду» писателя Захара Прилепина (учредительный съезд прошел 1 февраля) и Партию прямой демократии бывшего директора по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслава Макарова.
Пресс-служба Минюста сообщила «Ведомостям», что деятельность оргкомитета прекращается после проведения учредительного съезда партии либо по истечении срока его полномочий, в связи с чем оргкомитет исключается из списка. Статистики о числе оргкомитетов, созданных в 2014-2015 гг., в ведомстве нет. При этом с 2016 г. было ликвидировано 25 партий – как по их инициативе, так и на основании решения Верховного суда, говорится в ответе на запрос.
Перед выборами 2016 г. не было столько оргкомитетов новых партий, вспоминает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «После либерализации 2012 г. к выборам 2016 г., по сути, формировалась новая партсистема: партии должны были зарегистрироваться и поучаствовать в выборах, чтобы выйти к думским выборам с парламентской льготой. Поэтому перед выборами уже не было активного партстроительства. Кроме того, в условиях крымского консенсуса рейтинги власти и партий были высокие, поэтому новые игроки понимали, что у них мало шансов». Сейчас есть 13 партий с федеральной льготой и 7–8 партий, эпизодически участвующих в выборах, т. е. набор партструктур широкий и их можно переформатировать и активизировать к выборам-2021, считает эксперт: «Могут быть соображения, что партии не очень удачные и проще сделать новые, привлечь внимание с помощью новых лиц. Но даже исходя из этой логики места для 20 новых партий в электоральном поле нет». После падения рейтингов власти и роста числа людей, готовых голосовать за непарламентские партии (это 10–15% избирателей плюс, может быть, часть тех, кто не хочет ходить на выборы), технологи партсистемы могут считать, что часть людей проголосует за новые проекты, предполагает Бадовский: «Сейчас свободна левопопулистская ниша с ценностями перераспределительной справедливости, в нее пытаются встроиться многие зарегистрированные оппозиционные партии. Туда же будут стремиться новые партии, но понятно, что мест на всех не хватит». Создание партий – большой проект, требующий бюджета на регистрацию и медийную раскрутку, подчеркивает эксперт: «Так что это довольно емкий рынок для политтехнологов и возможность поработать. И как раз для технологов существующие партии скорее мертвый груз и интереснее создание новых партий с нуля, поскольку нужно больше ресурсов».
Процесс регистрации партий был заморожен с 2014 г., когда отняли льготы почти у всех новых партий и резко увеличили необходимое количество подписей, поясняет политолог Александр Кынев: «После достижения пика в 77 партий их число стало сокращаться, а новых почти не добавлялось. Причина – по сути, двухуровневая система регистрации, когда надо регистрировать партию и региональные отделения: кто не споткнулся на первом этапе, споткнулся на втором». Поэтому планы некоторых новых партийцев попасть на региональные выборы уже в 2020 г. выглядят самонадеянно, считает эксперт: «Это означает, что к началу июня им уже надо зарегистрировать все отделения. Это можно сделать только при прямой административной поддержке, указании помогать партии. Это и будет тестом: если кто-то ускоренно пройдет регистрацию, то, значит, это сделано при патронаже со стороны власти». Пока же это все выглядит как попытка карнавала, чтобы максимально раздробить протестные голоса и создать информационный шум, мешающий концентрации голосов вокруг кого-то одного, резюмирует Кынев.