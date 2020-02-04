К выборам в Госдуму в России теоретически может появиться 40 новых партий

Перед выборами 2016 г. не было столько оргкомитетов новых партий, вспоминает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «После либерализации 2012 г. к выборам 2016 г., по сути, формировалась новая партсистема: партии должны были зарегистрироваться и поучаствовать в выборах, чтобы выйти к думским выборам с парламентской льготой. Поэтому перед выборами уже не было активного партстроительства. Кроме того, в условиях крымского консенсуса рейтинги власти и партий были высокие, поэтому новые игроки понимали, что у них мало шансов». Сейчас есть 13 партий с федеральной льготой и 7–8 партий, эпизодически участвующих в выборах, т. е. набор партструктур широкий и их можно переформатировать и активизировать к выборам-2021, считает эксперт: «Могут быть соображения, что партии не очень удачные и проще сделать новые, привлечь внимание с помощью новых лиц. Но даже исходя из этой логики места для 20 новых партий в электоральном поле нет». После падения рейтингов власти и роста числа людей, готовых голосовать за непарламентские партии (это 10–15% избирателей плюс, может быть, часть тех, кто не хочет ходить на выборы), технологи партсистемы могут считать, что часть людей проголосует за новые проекты, предполагает Бадовский: «Сейчас свободна левопопулистская ниша с ценностями перераспределительной справедливости, в нее пытаются встроиться многие зарегистрированные оппозиционные партии. Туда же будут стремиться новые партии, но понятно, что мест на всех не хватит». Создание партий – большой проект, требующий бюджета на регистрацию и медийную раскрутку, подчеркивает эксперт: «Так что это довольно емкий рынок для политтехнологов и возможность поработать. И как раз для технологов существующие партии скорее мертвый груз и интереснее создание новых партий с нуля, поскольку нужно больше ресурсов».