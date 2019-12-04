В следующую Госдуму могут пройти всего три партии

Чтобы делать сравнения с тем же 2016 годом, нужно сопоставлять результаты в тех же регионах, которые брались в данном исследовании, полагает политолог Александр Кынев: «То есть сравнивать не вообще с результатами в масштабе страны, а брать эти же регионы в 2016 г., тогда будет понятна динамика». У «Единой России» в последние два года наблюдается снижение результатов по всем регионам, отмечает эксперт: «Насколько ее результат на думских выборах будет ниже, чем в 2016 г., будет также зависеть от явки. В 2016 г. была самая высокая дифференциация регионов по явке: она была сверхнизкой в крупных городах и регионах Сибири, Урала, Дальнего Востока, а в базовых для власти регионах – традиционно сверхвысокой. Поэтому получилась большая диспропорция». Но в 2021 г. в аномальных регионах явку поднимать будет уже некуда, поэтому она будет расти за счет протестных регионов, которые в 2016 г. голосовали малоактивно, а это будет означать общее понижение результата «Единой России», поясняет Кынев. Не очень хорошая ситуация и у «Справедливой России», которая во многих регионах уступала и «пенсионерам», и «Родине»: «У эсеров все не так плохо, как в 2014 г., когда они больше всего упали. Но если у КПРФ хороший рост по сравнению с тем же 2014 годом, то у эсеров – минимальный».