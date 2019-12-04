В следующую Госдуму могут пройти всего три партии
Если бы выборы в Госдуму проходили сейчас, то «Единая Россия» в голосовании по партспискам могла бы претендовать на 42–45% голосов. Об этом говорится в докладе «Долгая дорога в Думу. Российские партии на старте сдвоенного избирательного цикла 2020–2021 гг.», подготовленном фондом «Институт социально-экономических и политических исследований» (ИСЭПИ). Свой прогноз эксперты дают на основе анализа результатов голосования по партспискам в ходе региональных и муниципальных выборов 2018–2019 гг.
Всего за этот период прошло 272 кампании со смешанным или чисто пропорциональным голосованием, которые затронули 53 региона с 39,34 млн избирателей – это 36,3% от их общего числа в России, говорится в докладе. Усредненный показатель поддержки каждой партии эксперты вывели, исходя из абсолютного числа избирателей, участвовавших в выборах, и абсолютного числа полученных партией голосов. Подобная методика вычисления «среднего уникального процента» является лучшим инструментом анализа состояния партсистемы и перспектив федеральных выборов по сравнению со «средним процентом за партию» или обычными электоральными рейтингами, уверен руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.
Согласно этим подсчетам единороссы в 2018–2019 гг. приняли участие во всех 272 кампаниях и получили более 8,3 млн уникальных голосов, или 51,42% от числа проголосовавших (на выборах в Госдуму 2016 г. партия набрала по партспискам 54,2% голосов). Но если экстраполировать эти результаты на общефедеральный округ, то показатель «Единой России» оказался бы несколько ниже и составил 42–45%, указывают эксперты. Это связано с тем, что в 2018–2019 гг. выборы по партспискам чаще проходили в благоприятных для «Единой России» регионах, а не в зонах протестного голосования. Показательным в этом смысле будут региональные выборы 2020 г., указывает Бадовский: «В 2019 г. «Единая Россия» выступила лучше, чем в кризисном 2018-м, но в следующем году у нее будет немало непростых территорий, и важно увидеть, как она покажет себя там». Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее говорил, что партия намерена получить по спискам на выборах в Госдуму-2021 40–45% голосов.
В тройку лидеров вошли КПРФ (18,02%) и ЛДПР (12,53%). Результат коммунистов почти на 5 процентных пунктов выше, чем на выборах-2016, но если в 2018 г. списки КПРФ победили в 20 региональных и муниципальных кампаниях, то в 2019 г. – лишь в четырех. У ЛДПР, наоборот, суммарный результат 2018–2019 гг. хуже, чем в 2016 г. (13,14%), однако на федеральных выборах партия Владимира Жириновского, как правило, выступает лучше, чем на региональных, отмечает Бадовский. Такая же картина, по его словам, наблюдается у единороссов, а у КПРФ результаты примерно совпадают.
«Уникальный процент» четвертой парламентской партии – «Справедливой России» составил 7,68% (более 1,2 млн голосов), что несколько выше, чем на думских выборах (6,22%). Но в основном этот результат достигнут благодаря общефедеральной протестной волне 2018 г., которая помогла справороссам пройти в 15 из 16 региональных парламентов и улучшить результаты в большинстве муниципалитетов, говорится в докладе.
К тому же у «Справедливой России» по итогам двух последних лет наблюдается явный спад, что подтверждается и данными соцопросов, отмечают эксперты. Поэтому, по их мнению, партия Сергея Миронова находится в проблемной зоне с точки зрения преодоления 5%-ного барьера в 2021 г.
Первыми претендентами на прохождение в Думу среди непарламентских партий авторы доклада считают «Коммунистов России» и Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость, получивших по методике ИСЭПИ более 4% голосов. Из либеральных партий побороться хотя бы за 3%, дающие право на получение госфинансирования, по оценке экспертов, может только «Яблоко» (2,9%). А для «Зеленых» (2,82%) важной станет кампания 2020 г., когда выборы пройдут в нескольких регионах с экологической и мусорной повесткой вроде Республики Коми и Челябинской области.
«Методика ИСЭПИ любопытна, хотя ее достоверность может быть проверена только временем и электоральной статистикой 2021 г.», – говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Мы должны исходить из того, что явка на выборах-2021 будет гораздо выше, чем на местных и региональных в 2018–2019 гг. Еще больше возрастет и уровень политизации по различным проблемам». Нужно также понимать, какой вклад в эти показатели внесли победы на муниципальных и региональных выборах, указывает эксперт: «Единая Россия» успешнее всего выступает на муниципальных выборах. Люди, которые за нее голосуют, образуются из базового и ситуативного электората партии. Но встает вопрос, каким образом более высокая явка и ее структура, а также высокий уровень политизации скорректируют эти цифры». С прогнозом в 42–45% голосов по спискам Костин согласен, но оговаривается, что «такие хорошие показатели не должны никого успокаивать». «Справедливая Россия», по его мнению, если не перезагрузится до думских выборов, то продолжит находиться «в экзистенциальном положении», потому что «5% у них то есть, то нет». «Пенсионерам» могут помочь название партии и негатив от пенсионной реформы, они четко попадают в электоральную группу, которая больше всего пострадала от пенсионной реформы, добавляет эксперт. Что же касается «Коммунистов России», то их все долго дразнили спойлерами, но в условиях, когда лидеры КПРФ пытаются быть евросоциалистами и использовать меньше радикальной антикапиталистической и сталинистской риторики, «Коммунисты России» получают дополнительные голоса за счет электората, для которого это важно, резюмирует Костин.
Чтобы делать сравнения с тем же 2016 годом, нужно сопоставлять результаты в тех же регионах, которые брались в данном исследовании, полагает политолог Александр Кынев: «То есть сравнивать не вообще с результатами в масштабе страны, а брать эти же регионы в 2016 г., тогда будет понятна динамика». У «Единой России» в последние два года наблюдается снижение результатов по всем регионам, отмечает эксперт: «Насколько ее результат на думских выборах будет ниже, чем в 2016 г., будет также зависеть от явки. В 2016 г. была самая высокая дифференциация регионов по явке: она была сверхнизкой в крупных городах и регионах Сибири, Урала, Дальнего Востока, а в базовых для власти регионах – традиционно сверхвысокой. Поэтому получилась большая диспропорция». Но в 2021 г. в аномальных регионах явку поднимать будет уже некуда, поэтому она будет расти за счет протестных регионов, которые в 2016 г. голосовали малоактивно, а это будет означать общее понижение результата «Единой России», поясняет Кынев. Не очень хорошая ситуация и у «Справедливой России», которая во многих регионах уступала и «пенсионерам», и «Родине»: «У эсеров все не так плохо, как в 2014 г., когда они больше всего упали. Но если у КПРФ хороший рост по сравнению с тем же 2014 годом, то у эсеров – минимальный».